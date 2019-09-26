Каракас, , 05:49 — REGNUM Правоохранительные органы Венесуэлы обнаружили тело убитого экс-губернатора штата Кохедес Джонни де Хесуса Янеса Рангеля в сожжённой машине, сообщает газета El Nacional.

По данным газеты, Рангель был похищен в одном из районов венесуэльской столицы Каракаса. Убитого чиновника обнаружили на заднем сидении его автомобиля, сам автомобиль был поврежден огнем.

Других подробностей произошедшего не сообщается. В настоящее время расследованием инцидента занимается полиция. Отмечается, что в октябре 2018 года суд выдал ордер на арест Рангеля по обвинению в мошенничестве.