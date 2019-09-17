Биробиджан, , 11:19 — REGNUM Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку к зимнему периоду получило правительство Еврейской автономной области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Все средства будут направлены на ремонт и реконструкцию порядка 20 объектов теплоснабжения. Порядка 35 млн рублей получит Облученский район, а наибольшие вложения потребует установка модульной котельной в селе Биракан.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство ЕАО попросило у федерального центра 98 млн рублей для подготовки к прохождению отопительного сезона.