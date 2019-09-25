Одинцово, Московская область, , 17:23 — REGNUM Возле магистрального нефтепровода в Одинцовском районе Подмосковья обнаружены пакеты со взрывчатыми веществами, сообщает 25 сентября РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Московской области.

Уточняется, что в 300 метрах от места обнаружения взрывчатки проходит автомобильная трасса Можайского шоссе.

Взрывчатку обнаружили местные жители, сразу же сообщившие об этом в полицию.

На место находки около деревни Малые Вязёмы, вызваны сапёры. Выставлено оцепление.

Принадлежность взрывчатых веществ выясняется.

Агентство отмечает, что официальных подтверждений этой информации пока нет.

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