Одинцово, Московская область, 25 сентября 2019, 17:23 — REGNUM Возле магистрального нефтепровода в Одинцовском районе Подмосковья обнаружены пакеты со взрывчатыми веществами, сообщает 25 сентября РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Московской области.
Уточняется, что в 300 метрах от места обнаружения взрывчатки проходит автомобильная трасса Можайского шоссе.
Взрывчатку обнаружили местные жители, сразу же сообщившие об этом в полицию.
На место находки около деревни Малые Вязёмы, вызваны сапёры. Выставлено оцепление.
Принадлежность взрывчатых веществ выясняется.
Агентство отмечает, что официальных подтверждений этой информации пока нет.
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