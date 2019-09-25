Таллин, , 12:47 — REGNUM В Таллинне найдено тело бывшего главы эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе. Об этом 25 сентября сообщили в эстонской полиции.

По информации ERR, Рехе покончил с собой. На момент смерти ему было 56 лет. Подробности происшествия не раскрываются.

Напомним, Айвар Рехе является подозреваемым в деле о мошенничестве. Летом 2018 года датский банк Danske Bank, где Рехе был главой с 2006 по 2015 год, оказался в центре скандала в связи с информацией об отмывании денег. Общий объём отмытых средств составил около семи млрд евро.

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