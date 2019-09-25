Владивосток, , 10:54 — REGNUM Во Владивостоке женщина-водитель трамвая стала жертвой неадекватного пассажира, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Екатеринбурге задержали студентов, подозреваемых в грабежах таксистов

Инцидент произошел на улице Борисенко. Когда водитель трамвая потребовала у пассажира оплатить проезд, мужчина нанёс ей удар в теменную часть головы острым предметом, предположительно шилом. Женщина была осмотрена медиками, у неё была диагностирована точечная рана с поверхностным повреждением кожи. Полиция приступила к поиску нападавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге полиция задержала студентов, в свободное от учёбы время грабивших таксистов.