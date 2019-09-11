Екатеринбург, , 11:47 — REGNUM В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в разбойных нападениях на таксистов с целью ограбления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям со СМИ городского УМВД.

Сыщики задержали четверых студентов техникумов 9 сентября в момент, когда они планировали очередное нападение. В момент задержания у одного из подозреваемых при себе оказались наркотики. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по подозрению в разбое, грабеже и незаконном хранении наркотических средств.

Ранее в полицию Екатеринбурга начали поступать заявления от водителей такси о нападениях. Так 7 сентября поступило три таких идентичных заявления. Таксисты сообщали, что к ним подсаживались клиенты, которые по прибытии, угрожая (иногда ножом), начинали вымогать деньги и ценные личные вещи.

Отметим, что на данный момент сумма совокупного причинённого потерпевшим ущерба составляет более 17 тыс. рублей.