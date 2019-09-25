Москва, , 10:17 — REGNUM Сотрудники полиции и ФСБ России пресекли деятельность интернет-магазина, занимавшегося реализацией немаркированной табачной продукции. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Злоумышленники сбывали несертифицированные сигареты через интернет-магазин. Принимали оптовые заказы, затем курьер доставлял продукцию заказчикам. Преступная деятельность велась в Москве и Московской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ, п. «а» ч. 6 — производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий в крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Задержаны четверо подозреваемых, среди них один гражданин РФ и трое приезжих.

В ходе обыска в промышленном помещении в городе Домодедово было изъято 250 тысяч пачек табачных изделий, немаркированных акцизными и федеральными специальными марками. Также там обнаружили подпольный цех по изготовлению табачной продукции. В помещении находились две автоматизированные линии, готовое табачное сырье, а также различные комплектующие, предназначенные для полного цикла производства.

Троих подозреваемых заключили под стражу, одного выпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.