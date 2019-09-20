Биробиджан, , 03:05 — REGNUM Более месяца в Еврейской автономной области остаётся затопленным участок дороги, ведущий к сёлам Степное и Венцелево, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пишет ЕАОmedia, участок дороги, протяжённостью порядка 7 км покрыт слоем непроходимой грязи, подпитываемой с соседних полей, которые находятся выше дороги и после длительных ливней переувлажнены водой. Из-за этого по дороге могут ездить только тракторы и большие грузовики.

В социальных сетях жители Степного и Венцелево жалуются, что полки в магазинах опустели, нового завоза товара нет. Также в сёлах фактически отсутствует медицинская помощь, так как фельдшер проживает в Биджане и просто физически не может приехать в «отрезанные» сёла.

Власти Ленинского района предпринимают попытки отсыпать скальником проблемный участок дороги, привлекая для этого подразделения Министерства обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате паводка, вызванного сильнейшими и длительными дождями, в Еврейской автономной области оказались затопленными 56 тысяч гектар сельхозугодий, множество населённых пунктов и десятки километров автомобильных дорог.