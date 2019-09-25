Якутск, , 05:07 — REGNUM Сотрудники УФСБ России по Якутии задержали гражданина Украины, который поставлял в республику партии наркотиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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По информации следствия, в квартире на улице Курашова в Якутске, которую снимал гражданин Украины, были обнаружены и изъяты 10 свёртков наркотических средств весом более 3,8 кг.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело за незаконное производство, сбыт и пересылку наркотиков в крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Крыма приговорил к 11,7 годам лишения свободы гражданина Украины за незаконную наркотическую деятельность.