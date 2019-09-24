Грозный, , 15:19 — REGNUM В Чечне упала с балкона на пятом этаже несовершеннолетняя девочка. Полуторагодовалый ребенок с множественными травмами головы госпитализирован в реанимацию детской больницы города Грозного, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел накануне в городке Маяковского в Старопромысловском районе столицы Чечни. Установлено, что мать девочки кормила новорожденного и упустила старшую дочь из виду на несколько минут, в это время малышка вышла на открытый балкон и упала вниз.

По данному факту организована проверка. Процессуальное решение будет принято по ее окончании.

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