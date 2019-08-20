Новосибирск, , 05:42 — REGNUM

В Кировском районе Новосибирска пятилетний ребёнок выпал с балкона четвёртого этажа девятиэтажного жилого дома. Следователи назначили проверку, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Как выяснилось, накануне, 19 августа, мать двух пятилетних детей на некоторое время оставила их одних в квартире. Один ребёнок в это время пошёл на балкон. Потеряв равновесие, он выпал через оконный проём на траву у придомовой территории. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Он был доставлен в больницу.

Сейчас проводится уголовно-процессуальная проверка по данному факту.

Отметим, что по данным департамента по социальной политике мэрии Новосибирска, только за шесть месяцев текущего года из-за недосмотра родителей и непрочности конструкций москитных сеток на пластиковых окнах из окон выпали шесть детей, два ребёнка погибли.