Санкт-Йодок-ам-Бреннер, 24 сентября 2019, 15:17 — REGNUM Спустя сутки после взрыва в супермаркете в тирольской горной деревне Санкт-Йодок-Ам-Бреннер в ходе поисково-спасательной операции под завалами обнаружено тело погибшей, пишет газета Kronen Zeitung.
Речь идет о матери владельца магазина — пожилой 91-летней женщине. Мощный взрыв и последующий пожар полностью уничтожили здание. Число раненых достигло одиннадцати. На место происшествия прибыл губернатор Тироля Гюнтер Платтер.
Как сообщало ИА REGNUM, причиной взрыва считается повреждение проложенной поблизости газовой трубы.
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