История вопроса

9.09.2016 временно исполняющий обязанности руководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В ходе обыска в квартире Захарченко было обнаружено $120 млн и €2 млн наличными. У самого Захарченко было изъято 7 млн рублей. Следствие полагает, что деньги были похищены с помощью мошеннических схем у Нота-банка. Позже в СМИ появилась информация о €300 млн, которые якобы размещены на счетах швейцарских банков и зарегистрированы на членов семьи полицейского.



