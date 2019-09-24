Москва, 24 сентября 2019, 15:08 — REGNUM Московский городской суд отложил рассмотрение апелляции на приговор бывшему полковнику Дмитрию Захарченко, передаёт 24 сентября РАПСИ.
«Жалоба на приговор Дмитрия Захарченко переназначена на 2 октября на 11:00», — цитирует СМИ пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.
Дмитрий Захарченко был приговорён к 13 годам колонии строго режима, лишению звания полковника полиции и госнаград, а также к штрафу в размере 117 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, Московский городской суд изменил приговор Ларисе Марчуковой — подруге бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Читайте ранее в этом сюжете: Подругу экс-полковника Захарченко выпустили из-под стражи