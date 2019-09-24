Волгоград, , 11:12 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия ночью 24 сентября погиб председатель Алексеевского районного суда Волгоградской области Олег Карпенко. По предварительным данным, мужчина на охоте не справился с управлением квадроцикла, опрокинулся в овраг и скончался на месте от полученных травм.

Знакомые семьи предполагают, что из-за тумана он не разглядел промоину в овраге и упал. На охоту судья приехал легально, имея все разрешения и лицензии, сообщает Волгоград-онлайн.

Должность судьи Олег Карпенко впервые занял в 2001 году. Председателем Алексеевского районного суда он был назначен Указом президента РФ в 2017 году.