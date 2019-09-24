Сунжа, Ингушетия, , 09:09 — REGNUM В Ингушетии погибла 14-летняя девочка. Ее труп нашли в ванной комнате. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, инцидент произошел 23 сентября в сельском поселении Троицкое Сунженского района. Тело девочки было обнаружено ночью в ванной одного из частных домовладений без признаков насильственной смерти. Предварительно рассматривается в качестве версии отравление угарным газом.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в февраля 2019 года в частном доме в городе Назрань в Ингушетии произошел взрыв газа. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. Все они получили ожоги разной степени тяжести.