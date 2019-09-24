Черновцы, Украина, , 07:53 — REGNUM В Черновицкой области Украины сотрудники СБУ задержали бывшего члена украинских вооружённых формирований, которого подозревают в торговле оружием, заявили 23 сентября в пресс-службе ведомства.

«Оперативники спецслужбы установили, что житель Буковины, бывший военнослужащий-контрактник одной из частей Вооруженных сил Украины, пытался продать жителю Черновцов оружие и боеприпасы», — сказано в сообщении.

Подозреваемого задержали при попытке продать ручной пулемёт РПК-74 и около ста патронов к нему. Полиция подозревает, что оружие было вывезено из зоны боевых действий в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Николаевской области задержала подозреваемого в тройном убийстве. У мужчины в сумке были найдены два револьвера, два пистолета и сотни патронов.

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