Черновцы, Украина, 24 сентября 2019, 07:53 — REGNUM В Черновицкой области Украины сотрудники СБУ задержали бывшего члена украинских вооружённых формирований, которого подозревают в торговле оружием, заявили 23 сентября в пресс-службе ведомства.
«Оперативники спецслужбы установили, что житель Буковины, бывший военнослужащий-контрактник одной из частей Вооруженных сил Украины, пытался продать жителю Черновцов оружие и боеприпасы», — сказано в сообщении.
Подозреваемого задержали при попытке продать ручной пулемёт РПК-74 и около ста патронов к нему. Полиция подозревает, что оружие было вывезено из зоны боевых действий в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Николаевской области задержала подозреваемого в тройном убийстве. У мужчины в сумке были найдены два револьвера, два пистолета и сотни патронов.
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