Николаев, Украина, , 13:18 — REGNUM У мужчины, которого подозревают в убийстве трёх сотрудников АЗС в Николаеве, во время обыска нашли оружие, сообщил 19 сентября местный ресурс «Новости-N».

Подозреваемого задержали в момент, когда он переносил оружие в сумке. Правоохранители нашли два револьвера, два пистолета, пять снаряжённых пистолетных магазинов и более сотни патронов.

По данным СМИ, ранее мужчина попадал в поле зрения полиции в связи с незаконной торговлей оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские задержали подозреваемого в совершении тройного убийства в Николаеве. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и не мог объяснить, что стало причиной преступления.

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