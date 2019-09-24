Петропавловск-Камчатский, , 04:55 — REGNUM Объявившим голодовку сотрудникам БТИ на Камчатке, которые попадают под сокращение, будут сделаны все гарантированные выплаты по трудовому законодательству, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Правительство края будет максимально содействовать их дальнейшему трудоустройству», — цитирует чиновников «КамИНФОРМ».

Также в правительстве заверили, что губернатор Владимир Илюхин встретится с коллективом в ближайшие дни, после возвращения из командировки в Олюторский район.

«Понимая сложную для сотрудников БТИ ситуацию, власти региона несколькими способами давали возможность предприятию зарабатывать — предложили сотрудникам бюро разработать новые востребованные населением услуги. К сожалению, к 2019 году их не оказалось», — пояснили свою позицию в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь сотрудников БТИ Камчатского края 23 сентября объявили бессрочную голодовку в знак протеста против ликвидации предприятия. Люди считают, что их уволят без положенных по закону выплат.