Петропавловск-Камчатский, , 06:28 — REGNUM Голодовка сотрудников краевого БТИ Камчатки объявлена бессрочной. Власти на акцию протеста отчаявшихся людей не реагируют, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Голодовку объявили сотрудники краевого БТИ на Камчатке

«Голодовка объявлена бессрочной. Об этом уже уведомлен минздрав региона, прочие службы. Правительство Камчатки, в том числе губернатор края Владимир Илюхин на голодовку не реагируют. Более того — официальное уведомление о начале голодовки и её причинах в секретариате губернатора долго не хотели принимать, отказывались», — сообщил общественный активист Александр Каменюк («Справедливая Россия»).

Раньше в краевом БТИ работали 52 человека. Но потом правительство края принялось сокращать персонал — всю документацию по недвижимости региона вели 10 человек. Сейчас 6 человек уже получили уведомления о сокращении с 1 октября. Оставшиеся 4 сотрудника будут сокращены позже. Учитывая, что на счетах предприятия нет средств, эти люди не получат положенных им по закону выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 23 сентября, сотрудники краевого БТИ Камчатки объявили голодовку в знак протеста против произвола краевых властей, которые приняли решение о ликвидации предприятия. Ранее на протяжении 10 лет правительство губернатора Илюхина направляло в БТИ некомпетентных руководителей, которые провели ряд незаконных, фиктивных сделок, в результате которых БТИ оказалось на грани банкротства. Но в 2018 году коллектив БТИ сработал хорошо, продолжает выполнять работы в рамках госзаказа, тем не менее, правительство края с ним не рассчитывается. Голодающие требуют личной встречи с губернатором Илюхиным, инспектором по труду, прочими высокопоставленными лицами. Но чиновники не реагируют на акцию протеста.