Санкт-Петербург, , 01:34 — REGNUM Легковой автомобиль Chevrolet столкнулся с иномаркой Kia на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД России.

Сообщается, что авария произошла на автодороге Санкт-Петербург — Ручьи. Водитель Chevrolet выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Kia. В результате ДТП водитель и пассажир Chevrolet погибли, водитель Kia получит травмы средней тяжести и был госпитализирован. Выясняются подробности и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Волосовском районе Ленобласти автомобиль Kia Rio выехал в кювет. В результате аварии погибли трехлетняя девочка, водитель автомобиля получил тяжелые травмы.

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