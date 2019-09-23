Строитель, Белгородская область, , 14:26 — REGNUM Одного из руководителей ОМВД Яковлевского городского округа Белгородской области обнаружили мёртвым у собственного дома. В региональном УМВД подтвердили смерть коллеги, но официально не назвали ни имя, ни должность сотрудника полиции.

Мужчину обнаружили возле его дома в городе Строитель. Проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего, сообщает ИА «Бел.ру». По данным телеграм-канала «Белгород №1» погибший — начальник тыла ОМВД Яковлевского городского округа, подполковник полиции.

О причинах трагедии не сообщается.