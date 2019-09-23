Берёзовский, Свердловская область, , 13:30 — REGNUM В Берёзовском вынесен приговор в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в разбойном нападении на ювелирный магазин (п. б» ч. 4 с. 162 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Грабители Цитата из к/ф «Жмурки» реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия

Берёзовский городской суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии. Один из них отправится в места лишения свободы на восемь лет и один месяц, второй — на восемь лет и два месяца.

В ходе следствия установлено, что один из злоумышленников, будучи охранником ювелирного магазина и зная систему сигнализации, замыслил ограбление салона и привлёк к этому своего знакомого. Они приготовили скрывающие лица маски, сменную одежду и газовый пистолет.

Преступление произошло 20 декабря 2018 года. Злоумышленники ворвались в ювелирный салон и угрожая оружием потребовали деньги и украшения. В итоге общий ущерб составил пять миллионов рублей.

Вскоре подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции «по горячим следам». В ходе допроса граждане пояснили, что пошли на нарушение закона из-за долговой нагрузки по кредитам и игровой зависимости одного из подсудимых.