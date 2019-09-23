Кабул, , 13:06 — REGNUM На юге афганской провинции Гильменд в ходе рейда были уничтожены более 20 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Об этом 23 сентября передает канал 1TV со ссылкой на министерство обороны страны.

По данным военного ведомства, среди погибших были иностранцы. Также сообщается о найденном тайнике террористов, в котором находилось оружие и боеприпасы.

В минобороны Афганистана сообщили, что ликвидированная группа готовила нападения на военнослужащих афганской армии.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября возле правительственной больницы в афганской провинции Забуль произошел сильный взрыв, который унес жизни 39 человек. Ответственность за теракт взяли на себя боевики «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

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