Варшава, , 11:27 — REGNUM Утечку нефти из трубопровода «Дружба» в Польше зафиксировали сотрудники польской национальной компании «PERN». Сообщение об этом разместили на сайте организации.

Сообщается, что 22 сентября, во второй половине дня, в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве была обнаружена попытка нелегальной врезки в нефтепровод. Это стало причиной утечки нефти.

В «PERN» заявили, что данное происшествие было быстро выявлено, а утечка ликвидирована. Также в сообщении говорится, что польский участок трубопровода работает в нормальном режиме. Сколько нефти пролилось в результате инцидента, не уточняются.

Стоит отметить, что компания «PERN» занимается транспортировкой и хранением нефти и нефтепродуктов в Польше. На сайте оператора сообщается, что его система трубопроводов позволяет перекачивать до 40 млн тонн нефти в год.