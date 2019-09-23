Волгоград, , 10:51 — REGNUM Незнакомец с ножом требовал деньги у прихожан католического храма на улице Пражской в Центральном районе Волгограда. Злоумышленника задержали по «горячим следам». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили 23 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина пытался ограбить прихожан 21 сентября. Подозреваемого в разбое задержали сотрудники патрульно-постовой службы, им оказался 45-летний неработающий, ранее судимый за хранение наркотиков гражданин без определенного места жительства. Он сознался в преступлении.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.