Губкин, Белгородская область, 23 сентября 2019, 10:34 — REGNUM В городе Губкин Белгородской области депутат Белгородской областной думы, управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов сбил пешехода, 13-летнего мальчика. У подростка диагностировали повреждение плеча и перелом бедра. Водитель на месте происшествия дал все необходимые объяснения и прошёл экспертизу, подтвердившую его трезвое состояние.
Несчастный случай произошёл 21 сентября около 19:30 на перекрёстке улиц Ленина и Советской. Олег Михайлов окажет полное содействие правоохранительным органам в расследовании причин и обстоятельств инцидента и всю необходимую помощь в лечении пострадавшего в ДТП, сообщает информационный портал Gubkin.city.
Олег Михайлов был избран депутатом Белгородской областной думы по губкинскому одномандатному округу № 13. Он входит в состав комитета по бюджету и финансам.