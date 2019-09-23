Губкин, Белгородская область, , 10:34 — REGNUM В городе Губкин Белгородской области депутат Белгородской областной думы, управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов сбил пешехода, 13-летнего мальчика. У подростка диагностировали повреждение плеча и перелом бедра. Водитель на месте происшествия дал все необходимые объяснения и прошёл экспертизу, подтвердившую его трезвое состояние.

Несчастный случай произошёл 21 сентября около 19:30 на перекрёстке улиц Ленина и Советской. Олег Михайлов окажет полное содействие правоохранительным органам в расследовании причин и обстоятельств инцидента и всю необходимую помощь в лечении пострадавшего в ДТП, сообщает информационный портал Gubkin.city.

«Комбинат готов, совместно с городским округом, провести дополнительные мероприятия по повышению безопасности участка, на котором произошло происшествие», — уточнили в официальном сообщении пресс-службы Лебединского ГОКа.

Олег Михайлов был избран депутатом Белгородской областной думы по губкинскому одномандатному округу № 13. Он входит в состав комитета по бюджету и финансам.