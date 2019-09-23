Симферополь, , 10:03 — REGNUM В Крыму пресекли противоправную деятельность этнической преступной группы, занимавшейся вымогательством. Об этом ИА REGNUM 23 сентября сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

«Граждане РФ 1991 и 1992 г.р. под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с применением насилия требовали от военнослужащего передать им 50 тысяч рублей. В случае отказа мужчине угрожали физической расправой. 16 сентября 2019 года члены преступной группы были задержаны с поличным при получении денежных средств», — отметили в ФСБ.

По словам правоохранителей, в отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 163 УК РФ — вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году правоохранители раскрыли деятельность ОПГ, незаконно ввозившей на территорию Крыма этиловый спирт для производства контрафактной водки.