Симферополь, 23 сентября 2019, 10:03 — REGNUM В Крыму пресекли противоправную деятельность этнической преступной группы, занимавшейся вымогательством. Об этом ИА REGNUM 23 сентября сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По словам правоохранителей, в отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 163 УК РФ — вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году правоохранители раскрыли деятельность ОПГ, незаконно ввозившей на территорию Крыма этиловый спирт для производства контрафактной водки.