Анкара, , 08:28 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали за прошедшую неделю порядка 6 тыс. нелегальных мигрантов, об этом 22 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперации по поимке нелегалов проходили сразу в нескольких провинциях страны. За последнее время проблема с беженцами здесь значительно осложнилась.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

По данным министерства внутренних дел страны, за 2018 год в Турции были арестованы около 268 тыс. человек, все они были доставлены в миграционные учреждения, где решается вопрос об их экстрадиции.

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