Владивосток, , 06:39 — REGNUM Спасатели позволили арендаторам сгоревшего во Владивостоке торгового центра «Максим» вывезти сохранившийся после пожара товар, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Разрешение войти в сгоревшее здание коснулось только тех арендаторов, бутики и магазины которых расположены на первом этаже. Всего в ТЦ «Максим» находилось около 200 торговых точек, семь кафе и детский развлекательный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, при пожаре в ТЦ «Максим», который тушили почти сутки, никто не пострадал. Здание выгорело практически полностью. Пострадало имущество порядка 160 арендаторов.