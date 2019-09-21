Владивосток, , 11:30 — REGNUM Материальный ущерб примерно 160 арендаторам нанёс пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке. Об этом 21 сентября сообщила журналистам уполномоченный по правам предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина.

Магазины на верхних этажах здания пострадали от огня при пожаре, магазины на нижних этажах были повреждены водой при тушении пожара. При этом, хотя пожарные ещё не завершили полностью свою работу и не пускают никого в здание, предприниматели дежурят у входа, так как в ТЦ остался их товар.

По словам Шемилиной, предпринимателям, в первую очередь, нужна консультативная поддержка, чтобы знать, куда обращаться по поводу материального ущерба и какие шаги предпринимать.

Шемилина пояснила, что 23 сентября она планирует собрать всех арендаторов помещений в ТЦ, получивших материальный ущерб при пожаре, и пригласить на встречу с ними представителей прокуратуры, налоговой службы и департамента экономики. Как заявила Шемилина, «предприниматели не должны оставаться один на один с проблемой».

Омбудсмен сообщила также, что ситуацию с охраной здания ТЦ в настоящее время контролирует полиция.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании ТЦ «Максим» во Владивостоке. Здание находится на проспекте 100-летия Владивостока, одной из самых крупных магистралей города. На момент возгорания здание ТЦ было закрыто, в результате пожара никто не пострадал.

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