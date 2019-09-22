Москва, , 07:28 — REGNUM Наиболее частыми причинами смерти российских граждан, отдыхающих в Турции, является их невнимательность на улицах городов и неумеренность в употреблении крепких спиртных напитков. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков.

Отдых в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Нынешний туристический сезон оказался очень тяжелым. В Турции зафиксировано 88 смертей российских туристов, также пришлось организовать порядка 40 медицинских эвакуаций. Цифры увеличились в том числе в связи с тем, что туристический поток из России в Турцию вырос.

По словам Маркова, водители в Турции менее тщательно соблюдают правила дорожного движения и не пропускают пешеходов на «зебре». А российские граждане привыкли, что у них дома водители всегда пропускают пешеходов.

«Поэтому отмечается рост несчастных случаев с россиянами именно в ДТП. Предупреждать о том, что в Турции при переходе улицы важно проявлять повышенную осторожность, точно нужно», — отметил Марков.

Другой момент — это неумеренное употребление алкоголя на отдыхе. Туристы не отдают себе отчета в том, что выпив несколько рюмок водки в 45-градусную жару и прыгнув после этого в холодный бассейн, они подвергают себя опасности.

«Нужно взять за правило, исключить дневное употребление крепких спиртных напитков в жару даже на отдыхе. Немцы и англичане тоже пьют, но они пьют пиво, а после безвольными мешками сидят в тени. Наши же, приняв на грудь водки, отправляются на подвиги», — отметил Марков.

Он предлагает проводить профилактическую работу, рассказывая туристам, в том числе по телевидению, о том, какие несчастные случаи происходят с пьяными туристами.

Также Марков напомнил, что у российских граждан, приехавших на отдых в Турцию, в отличном от домашнего климате могут обостриться хронические заболевания. За своим здоровьем, в том числе и на отдыхе, все равно нужно следить.