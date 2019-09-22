Вашингтон, , 05:04 — REGNUM В госдепартаменте США «глубоко обеспокоились» обвинением по ст. 282 УК РФ, вынесенного районным судом Саратова в отношении последователей секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Свое недовольство по этому поводу выразила 21 сентября руководитель пресс-службы госдепартамента Морган Ортегус.

«Глубоко обеспокоены решением российского суда посадить в тюрьму шестерых «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за мирную религиозную деятельноть» — отметила Ортегус.

Представитель госдепартамента также призвала российские власти уважать право на вероисповедания и прекратить обвинения сторонников секты в экстремизме.

Напомним, религиозное объединение «Свидетели Иеговы» с центром в США признано рядом стран экстремистской организацией, в том числе на территории Китая, России, Вьетнама и некоторых других.