Тирана, , 01:24 — REGNUM В результате землетрясения на западе Албании ранения получили около 50 человек, сообщает 21 сентября информационное агентство Северной Македонии Makfax.

Колебания земной поверхности магнитудой 5,8 сотрясли Албанию в 16:04 по местному времени. Через десять минут афтершок магнитудой 5,3 единицы заставил людей выбежать в панике на улицы. Спустя два часа жители вновь ощутили толчки меньшей силы.

Эпицентр землетрясения находился в 13 км к северу от Дурреса.

По официально озвученным данным, пострадали не менее 30 человек, однако албанские СМИ сообщают о 49 поступивших в больницы раненых.

Сообщается, что в Тиране несколько зданий получили трещины и частично разрушились. В ряде домов было отключено электричество.

Колебания ощущались и жителями других стран Балканского полуострова.