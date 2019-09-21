Якутск, , 15:25 — REGNUM Александр Габышев, называющий себя «шаманом-воином», был отпущен судом под подписку о невыезде. Об этом 21 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление суда.

Согласно документу, Габышев находился в розыске в связи с уголовным делом о публичных призывах к экстремистской деятельности, которое было возбуждено 12 сентября.

По данным следствия, Габышев, в период с 6 марта по 22 мая лично призывал людей к экстремистской деятельности. Психолого-лингвистическая экспертиза выявила в словах шамана публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента России.

В отношении Габышева судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, конвой с подозреваемого снят. Кроме того, было отозвано согласие на добровольную госпитализацию и мужчина покинул психоневрологический диспансер в Якутии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о доставке Александра Габышева, провозгласившего себя «шаманом-воином» в психоневрологический диспансер города Якутска. Мужчина подписал согласие на добровольную госпитализацию.

Напомним, Габышева задержали вечером 18 сентября в Бурятии на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он начал свой пеший поход из Якутии в Москву в марте этого года, целью путешествия было «изгнать Путина» и «вернуть народовластие».

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