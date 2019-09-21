Хельсинки, , 14:11 — REGNUM Уголовное дело в связи с нелегальным ввозом волков из России завели в Финляндии. Об этом 21 сентября сообщает портал Yle Uutiset.

Дело возбудили сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса, в том числе за незаконную контрабанду животных, разведение волкособов и за нарушение ряда законов по охране окружающей среды.

По предварительным данным нарушения закона совершались в период с июля 2016 по январь 2019 года. Волков незаконно ввозили из России в Финляндию, доставляли на ферму в Лоппи, а после этого доставляли в города Карккила и Ориматтила.

В качестве главной подозреваемой по делу о волках проходит собственница фермы в Лоппи, занимавшаяся скрещиванием волков и собак, что по финским законам запрещено.

Во время обысков на ферме были найдены животные, содержавшиеся без корма и воды. В отношении собственницы фермы судом была принята мера пресечения в виде ареста.

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