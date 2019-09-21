Хьюстон, США, , 12:56 — REGNUM До пяти человек возросло число жертв шторма «Имельда» в американском штате Техас. Об этом 21 сентября сообщает телекомпания ABC.

Согласно поступившей информации, спасатели обнаружили тело ещё одного погибшего. По предварительному заключению, мужчина утонул.

В 13 округах штата Техас действует режим чрезвычайной ситуации. В аэропорту города Хьюстона в связи с неблагоприятными погодными условиями отменены более 900 авиарейсов.

По всей территории штата наблюдаются наводнения, вызванные сильными ливнями. В нескольких округах произошло отключение электроэнергии из-за обрыва проводов. Сообщается об эвакуации 1,7 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших в результате удара шторма «Имельда» по американскому штату Техас.

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