Чикаго, США, , 03:28 — REGNUM Мужчина за рулем легкового автомобиля врезался в торговый центр на окраине американского Чикаго, сообщает агентство «Синьхуа».

По данным полиции, легковой автомобиль въехал в торговый центр, а затем начал кататься по помещению, заставляя посетителей разбегаться в разные стороны с криками о помощи. Затем водитель врезался в один из павильонов. В ходе ДТП пострадавших не было. Водителя транспортного средства задержали, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в немецком Гамбурге пенсионер за рулем автомобиля въехал в торговый центр. В результате аварии пострадали два человека.

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