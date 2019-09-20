Екатеринбург, , 18:50 — REGNUM На Урале организована доследственная проверка по факту появления в СМИ информации о двух несовершеннолетних жителях Екатеринбурга, получивших термические ожоги в Турции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

«Все действия проводятся в соответствии с требованиями российского уголовно-процессуального законодательства и нормами международного права о порядке защиты прав российских граждан за рубежом», — уточнили в пресс-службе управления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции на финальном ужине в отеле посёлка Кестель во время демонстрации поваром своих навыков произошёл выброс кипящего масла, в результате которого пострадали восемь человек. Среди них два несовершеннолетних жителя Екатеринбурга возрастом 3,5 и 10 лет.

Оба ребёнка были госпитализированы. У одного из них ожоги 2 и 3 степени и ребёнок вместе с родителями вынужден оставаться в больнице ещё несколько дней.

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