Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM В Первомайском районе Ростова-на-Дону произошла дорожная авария с участием кареты скорой помощи. В результате ДТП пострадали семь человек.

«Столкнулись карета скорой помощи, в которой находились три человека, и легковой автомобиль, в котором было четыре человека. В результате скорая помощь врезалась в столб, и провода под напряжением упали на автомобиль, поэтому было затруднено освобождение людей», — цитирует РИА Новости собеседника.

Очевидцы в социальных сетях уточнили, что авария произошла около 7:30 мск на пересечении улицы Казахской и переулка Обского.

«Все живы. Девушку, которая находилась в [машине] скорой [помощи], от удара выбросило на дорогу», — уточняют горожане.

«Вот это реально школа выживания в Ростове: едешь в [машине] скорой [помощи], надеешься, что скоро будешь в больнице, тебе помогут, а тут тебя на дорогу выкидывает. Не расслабляйся, всегда может быть ещё хуже», — прокомментировал один из подписчиков паблика «Ростов Главный».