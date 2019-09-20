Бывший прапорщик Артур Хайруллин осуждён за торговлю запчастями компьютеров Академии ФСБ, сообщает газета «Коммерсантъ». Военный суд Московского гарнизона отправил осуждённого за кражу (ст. 158 УК РФ) мужчину в колонию-поселение на четыре года.

Москва, , 12:14 — REGNUM По данным СМИ, Хайруллин работал в должности старшего техника академии и за год успел разобрать более 500 компьютеров. Он продавал процессоры и модули памяти через сайты бесплатных объявлений Avito и «Юла».

В апреле 2016 года учебное заведение получило несколько новых помещений, в которых планировало открыть факультет иностранных языков. Аудитории сдавались подрядчиком «под ключ», вместе с компьютерной техникой. Однако несколько месяцев переезд откладывался, поэтому имущество пересчитали и описали, а системные блоки запломбировали голографическими печатями. С августа 2017 года за имущество отвечал старший техник Артур Хайруллин, получивший ключи от всех помещений. Осенью 2018 года он пришёл к руководству и сообщил, что не сумел сохранить вверенное ему имущество.

«Проведенная инвентаризация показала, что почти во всех факультетских компьютерах отсутствуют процессоры и модули памяти», — говорится в статье.

Лишь 20 компьютеров работали, однако процессоры в них были заменены на аналоги неизвестного производства без маркировки. Экспертиза установила, что сотрудник академии продал 430 процессоров и 505 модулей оперативной памяти. Сумма ущерба превысила 7 млн рублей.

Бывший прапорщик пояснил, что тратил деньги на нужды семьи и на ставки в букмекерской конторе.