Брянск, , 11:53 — REGNUM Целью преступников, напавших 20 сентября на двух сотрудников Спецсвязи в Брянске, стали наличные денежные средства. В Следственном комитете России прояснили ситуацию вокруг убийства — мужчины находились на дежурстве и погибли при исполнении служебных обязанностей от полученных огнестрельных ранений.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

После нападения преступники пытались скрыть следы преступления и подожгли служебное помещение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Осуществляется розыск преступников. Возбуждено уголовное дело по фактам убийства, разбоя и умышленного уничтожения или повреждения имущества, сообщила пресс-служба СКР.

Вооружённое нападение было совершено в ночь на 20 сентября 2019 года на отдел специальной связи на железнодорожном вокзале в Брянске.