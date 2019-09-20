Владивосток, , 08:03 — REGNUM Следственные действия с северокорейскими браконьерами, которые напали на российских пограничников в Японском море, будут вестись на борту судов, сообщили 20 сентября в пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.

«Они (суда с гражданами КНДР) будут находиться на рейде (порта), — сообщили ТАСС в пресс-службе. — К ним должен прийти Генконсул и, наверное, представители следственного управления. (Все следственные действия и проверки) … должны проходить на судах».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября российские пограничники, патрулируя акваторию Японского моря, обнаружили суда из КНДР, которые вели в территориальных водах России браконьерский промысел морепродуктов.

На одной из шхун экипаж напал на досмотровую команду погранслужбы. В результате инцидента пострадало четверо пограничников, один из которых получил огнестрельное ранение. Всего российскими пограничниками были задержаны 180 граждан КНДР.

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