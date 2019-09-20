Хьюстон, США, , 10:18 — REGNUM Тропический шторм «Имельда», обрушившийся на штат Техас (США), унес жизни как минимум двух человек, передает Associated Press.

Ливни затопили прибрежные города штата 19 сентября, но поисково-спасательные работы еще ведутся. Многие жители застряли в машинах или оказались запертыми в домах из-за подтопления территорий.

Местные власти сообщают о двух погибших во время ливня. 19-летнего парня убило электрическим током, когда он пытался увести свою лошадь в безопасное место, а мужчина 40−50 лет утонул в своем фургоне, когда пытался проехать через затопленный участок.

Уровень воды в подтопленных районах начал спадать.

Как сообщало ИА REGNUM, циклон «Имельда» стал одиннадцатым циклоном, образовавшимся у берегов Техаса. Силу тропического шторма он набрал 17 сентября.