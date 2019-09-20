Симферополь, 20 сентября 2019, 09:01 — REGNUM Суд отправил под стражу пятерых из шести фигурантов дела о незаконной миграции в Ялте, в том числе двух полицейских. Об этом ИА REGNUM 20 сентября сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.
По данным правоохранителей, меру пресечения в отношении ещё одного фигуранта изберут в ближайшее время.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте задержали сотрудников полиции, которые организовали на полуострове канал нелегальной миграции. По данным главного управления СКР по Крыму и Севастополю, организатором преступной группы выступил начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по городу Ялте. По факту противоправной деятельности полицейских назначена служебная проверка.
Об этом: В Крыму разоблачили полицейских, организовавших канал нелегальной миграции