Симферополь, , 09:01 — REGNUM Суд отправил под стражу пятерых из шести фигурантов дела о незаконной миграции в Ялте, в том числе двух полицейских. Об этом ИА REGNUM 20 сентября сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

«Следствие подало в Киевский суд Симферополя ходатайство об избрании меры пресечения в отношении всех шести фигурантов. Под стражу заключён начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Ялта, его заместитель и трое посредников», — отметили в Следкоме.

По данным правоохранителей, меру пресечения в отношении ещё одного фигуранта изберут в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте задержали сотрудников полиции, которые организовали на полуострове канал нелегальной миграции. По данным главного управления СКР по Крыму и Севастополю, организатором преступной группы выступил начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по городу Ялте. По факту противоправной деятельности полицейских назначена служебная проверка.

Об этом: В Крыму разоблачили полицейских, организовавших канал нелегальной миграции