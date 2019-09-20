Омск, , 08:53 — REGNUM В Омске перед судом предстанет бывший врач-онколог, обвиняемый в причинении смерти пациентке по неосторожности. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 сентября в прокуратуре Омской области.

По данным ведомства, 27 марта 2018 года медработник в перевязочном кабинете хирургического отделения выполнил 23-летней пациентке хирургическую операцию по иссечению келоидных рубцов. При этом, как уточнили в облпрокуратуре, он выполнил операцию, нарушая положения, регламентирующие порядок оказания медпомощи: без привлечения медицинского персонала, без соответствующего обследования и направления.

Использовал врач местный анестетик — лидокаин. Причём он был введён в организм пациентки с превышением допустимой концентрации и дозировки.

В результате девушка потеряла сознание и через месяц скончалась в медицинском учреждении. Своей вины бывший медработник не признал.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело по факту смерти 23-летнего мужчины в больнице. По версии следствия, в 2018 году врач анестезиолог-реаниматолог провёл пациенту катетеризацию правой подключичной области и оставил часть катетера в лёгком. У мужчины развился пневмоторакс, и через несколько часов он умер.

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