Красноярск, , 12:29 — REGNUM В Красноярском крае по факту смерти 23-летнего мужчины в больнице возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 сентября в Главном следственном управлении СКР по краю.

По версии следствия, в январе 2018 года мужчина находился на лечении в больнице в Игарке. Ему нужно было ввести лекарство с помощью катетера. Для этого врач анестезиолог-реаниматолог провёл катетеризацию правой подключичной области и оставил часть катетера в лёгком. Пациент получил проникающее ранение грудной клетки справа, у него развился пневмоторакс, который через несколько часов привёл к смерти.

Судмедэкспертиза установила, что между действиями врача и смертью пациента имеется причинно-следственная связь. Назначена сложная комиссионная экспертиза, допрошены медработники, изъята медицинская документация.

Расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске в июне 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки больницы скорой медицинской помощи. Она умерла после пяти операций. Возможно, ей был выставлен неправильный диагноз.

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