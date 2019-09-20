Екатеринбург, , 07:14 — REGNUM В Турции два ребёнка из Екатеринбурга получили ожоги горящим маслом. Об этом сообщает портал Е1.ru.

ЧП произошло в посёлке Кестель, на курорте, во время финального ужина в отеле. Облитыми оказались восемь человек, среди которых двое детей в возрасте два и три года. Один из них получил ожоги второй и третьей степени, у него обожжено 27% тела. Второй получил ожоги 16% тела — пострадали голова и рука.

Из-за состояния одного из детей семья пока остаётся в Турции. Отметим, в 2019 году в этой стране резко выросло число несчастных случаев с туристами, в том числе приехавшими из России.