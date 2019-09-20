Находка, Приморский край, , 04:36 — REGNUM Рыболовецкие шхуны с рыбаками из КНДР, задержанные российскими пограничниками, прибывают в Находку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Прибытие конвоя ожидается в 14:00 по местному времени (07:00 мск) в пятницу, 20 сентября. Всего за браконьерство в российской экономической зоне задержано 2 шхуны, 11 мотоботов и 161 граждан КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, при задержании северокорейских браконьеров получили ранения четверо российских пограничников. Корейцы применяли огнестрельное оружие.