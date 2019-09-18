Москва, , 11:48 — REGNUM Моряки из Северной Кореи ранили четверых военнослужащих Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Об этом сообщила 18 сентября пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР).

Представитель СКР рассказал, что нападение было совершено на членов досмотровой команды. Четверо пограничников получили различные телесные повреждения, а один из них — пулевое ранение, отметил источник.

Ранее сообщалось о троих раненых во время инцидента военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября во время задержания российскими пограничниками в территориальных водах России в Японском море браконьеров из КНДР на одной из шхун экипаж напал на сотрудников погранслужбы. Впоследствии были задержаны две шхуны и более 80 граждан Северной Кореи.

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