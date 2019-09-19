Москва, , 22:46 — REGNUM Санитарный вертолёт Московского авиационного центра доставил в больницу одного из пострадавших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Один пострадавший был эвакуирован санитарным вертолётом в специализированное лечебное учреждение Москвы. До больницы его сопровождала авиамедицинская бригада, постоянно поддерживая и контролируя состояние пострадавшего», — сообщили в ведомстве.

По информации телеканала «Рен ТВ», эвакуирован восьмилетний ребёнок, его состояние в настоящее время уточняется.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 19 сентября пассажирский автобус марки Isuzu, следовавший из Апрелевки в сторону Наро-Фоминска, съехал в кювет на 56-м километре Киевского шоссе в районе посёлка Рассудово.

В салоне автобуса находились 15 человек. По информации пресс-службы столичного управления ГИБДД, в результате аварии пострадали шесть человек. Между тем ряд СМИ сообщает об одиннадцать пострадавших.

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